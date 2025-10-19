Ingresar
Tucumán: un policía mató a un presunto ladrón que habría intentado entrar por una ventanilla

Ocurrió en la madrugada del domingo en calle Uruguay al 900. El hombre fue hallado sin vida a varias cuadras del lugar del hecho.

Hoy 18:04

En circunstancias a esclarecerse, el ministerio Público Fiscal intervino por un hecho de sangre ocurrido en calle Uruguay al 900, jurisdicción de la Comisaría V. 

Según las primeras averiguaciones, siendo las 02:00 horas aproximadamente, un policía (de 26 años) estacionó su auto particular en calle Uruguay al 900 mientras se encontraba acompañado de su pareja (empleada policial también).

En esas circunstancias, se hizo presente un masculino (de 31 años) quien intentó ingresar por la ventanilla y los amenazaba con un arma blanca. Ante esta situación, el efectivo sacó su arma reglamentaria y realizó disparos persuasivos hacia el piso impactando algunos de ellos en los miembros inferiores de la víctima (en las piernas).

Durante la mañana, personal de laboratorio y de reconocimiento médico legal se hicieron presentes en el lugar y recolectaron vainas (el cuerpo fue hallado en calle Bolivia al 1100 cuando la víctima cayó desangrada). Finalmente, la Fiscalía de Homicidios II del Ministerio Fiscal, que dirige Carlos Sale, ordenó que el policía permanezca demorado.

TEMAS Tucumán

