El conmovedor posteo de Cris Morena por el Día de la Madre

La productora televisiva recordó a su mamá, a su hija Romina Yan y destacó el rol de la mujer. “Mi sueño siempre fue ser madre y cambiar el mundo”, aseguró.

Hoy 19:07

Este domingo 19 de octubre se festeja el Día de la Madre en la Argentina y uno de los saludos que más estremecieron en las redes sociales es el de Cris Morena, la productora televisiva que ha atravesado momentos duros en el último tiempo, pero que aún así recordó a su mamá, a su hija y felicitó a todas las mujeres que lograron dar a luz.

Al mismo tiempo expresó: “Generar vida para la vida es el amor más grande que un ser humano puede dar. Es milagro, es esperanza, es ser tierra, raíz, semilla, brotes de pura esperanza. Es la vida en su máxima expresión. Gracias, mamá. Aquí soy por tu inmenso amor”.

En el pie de la publicación Cris Morena utilizó similares palabras para ampliar el mensaje pero también indicó: “Generar vida para la vida es el amor más grande que un ser humano puede dar. Es milagro, es esperanza, es alegría, es luz, es semilla de un mundo mejor, es un autodescubrimiento, es la bendición del universo creador. Es ser tierra, raíz, semilla, brote de pura esperanza, ¡es la vida en su máxima expresión! Feliz día de la madre”.

