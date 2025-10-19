Ingresar
Tras una definición infartante, Ciudad de Bolívar le ganó por penales a Atlético de Rafaela y ascendió a la Primera Nacional

Tras igualar en cero en los 90 minutos, el Celeste se impuso 5-4 en una dramática definición por penales. Será su primera experiencia en la segunda categoría del fútbol argentino.

Hoy 19:17
Ciudad de Bolívar

El Club Ciudad de Bolívar escribió la página más importante de su historia al vencer por penales a Atlético Rafaela y consagrarse campeón del Torneo Federal A, logrando el ascenso a la Primera Nacional por primera vez. En un duelo disputado en San Nicolás, el Celeste se impuso 5-4 desde los doce pasos tras empatar 0-0 en el tiempo reglamentario.

El encuentro fue intenso y parejo de principio a fin, con ambos equipos batallando cada pelota sin poder quebrar el marcador en los 90 minutos. Cuando todo indicaba que el destino se definiría en los penales, Flavio Robatto, entrenador de Bolívar, realizó una jugada estratégica clave: cambió de arquero segundos antes del cierre, una práctica cada vez más habitual en finales, y la decisión terminó dando resultado.

En una definición infartante, con ocho penales por lado, Bolívar fue más efectivo y aprovechó el error de Facundo Affranchino, histórico mediocampista de Rafaela, para quedarse con la gloria. La Crema tuvo dos oportunidades de match point para sellar su regreso a la segunda categoría, pero la falta de eficacia en los momentos decisivos le terminó jugando en contra.

La alegría fue toda del Celeste, un club joven, fundado por Marcelo Tinelli, quien felicitó al equipo en sus redes sociales por el logro. Con esta consagración, Bolívar alcanzará por primera vez la Primera Nacional, marcando un hito histórico para la institución y para el fútbol del interior.

TEMAS Torneo Federal A Primera Nacional

