El emotivo homenaje de Rosario Central a Miguel Ángel Russo: hasta las lágrimas de Di María y el Kily González

En la previa del encuentro ante Platense, el Canalla vivió una tarde a pura emoción por el recuerdo de Miguelo, ídolo del club. Esparcieron sus cenizas y varios no pudieron contener el llanto.

Hoy 20:29

En la tarde del domingo, Rosario Central vivió un momento cargado de emoción en la previa del duelo ante Platense por la fecha 13 de la Zona B del Torneo Clausura. Por primera vez como local desde la muerte de Miguel Ángel Russo, ídolo del club, el Canalla decidió homenajearlo y cumplir uno de sus últimos deseos.

Todos los jugadores salieron al campo de juego con una remera especial con una foto del DT, mientras que en las tribunas flameaban banderas con la frase "Gracias Miguelo". La camiseta titular también lució la imagen de Russo con el trofeo de la Copa de la Liga 2023, el único título de Primera División que el club posee, además del ascenso desde la B Nacional en 2013.

La familia del entrenador ingresó al estadio con una urna que contenía parte de sus cenizas, cumpliendo uno de sus pedidos. Los hinchas acompañaron con cantos: "Vení, vení. Cantá conmigo que un amigo vas a encontrar. Que de la mano de Miguel Russo todos la vuelta vamos a dar", mientras una lluvia de aplausos inundaba el Gigante de Arroyito.

Tras el sorteo de capitanes, se proyectó un video con los mejores momentos de Miguel Russo en el club, que emocionó a todos los presentes. Entre los que no pudieron contener las lágrimas estuvieron jugadores como Ángel Di María y el Kily González, DT de Platense, que también mostró su profundo respeto por el legado del ídolo canalla.