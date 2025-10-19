Tragedia en Mendoza: murió un joven de 29 años al atragantarse durante un asado familiar

El hecho ocurrió en Guaymallén, durante los festejos por el Día de la Madre. Pese a los intentos por asistirlo, no pudieron salvarle la vida.

Hoy 20:48

Un hombre murió al atragantarse con un pedazo de carne durante el asado para festejar el Día de la Madre. Ocurrió este domingo en la ciudad de Guaymallén, en la provincia de Mendoza.

La víctima, de 29 años, estaba en su casa de la localidad de Villanueva mientras preparaba el almuerzo. Sacó la carne de la parrilla, probó un pedazo que se le atoró en la garganta y empezó a ahogarse.

Su hermana intentó ayudarlo. Sin embargo, él se desmayó. Desesperada, llamó al 911 para pedir una ambulancia.

Junto al personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegaron policías. Los paramédicos le practicaron la maniobra de Heimlich y luego le hicieron RCP.

A pesar de los esfuerzos durante casi 30 minutos, no pudieron salvarle la vida y el hombre murió en su casa de un paro cardiorrespiratorio.