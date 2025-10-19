Ingresar
Comercio venció a Atlético Gramilla y arrancó en el Torneo Regional con una sonrisa

El campeón del fútbol santiagueño se impuso por 3-1 como visitante.

Hoy 20:58

Comercio Central Unidos comenzó su camino en el Torneo Regional 2025 con una sonrisa, tras vencer 3-1 a Atlético Gramilla en condición de visitante, por la primera fecha de la Zona 13 de la Región Centro.

El conjunto de los departamentos Jiménez y Río Hondo se puso en ventaja gracias a un gol en contra de Néstor Gómez a los 14 minutos del segundo tiempo. Sin embargo, el campeón del fútbol santiagueño reaccionó rápidamente para darle vuelta al marcador. Facundo Flores empató a los 18, Franco Morales puso el 2-1 a los 25 minutos, y Nicolás Campos selló el resultado con el 3-1 a los 45 minutos del complemento.

Con este triunfo, Comercio confirma su buen momento tras consagrarse campeón local. La zona había comenzado el sábado con la victoria de Río Dulce por 2-0 ante Argentino en Las Termas.

En la próxima fecha, Comercio será local ante Río Dulce, mientras que Argentino recibirá a Atlético Gramilla en Las Termas.

TEMAS Atlético Gramilla Torneo Regional Federal Amateur Club Comercio Central Unidos

