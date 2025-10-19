Conmoción en el barrio Los Álamos II: una joven fue hallada sin vida por su madre

La víctima, de 25 años, fue encontrada en su habitación por su madre, quien regresaba de trabajar. Interviene la fiscal Alejandra Holgado.

Hoy 21:04

Un lamentable hecho conmocionó en la tarde de ayer sábado a los vecinos del barrio Los Álamos II, cuando una mujer de 63 años encontró sin vida a su hija de 25 años en el interior de su vivienda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informaron fuentes policiales, María Bravo, de 63 años, regresó a su domicilio alrededor de las 18.30, tras cumplir con su jornada laboral. Al llegar, llamó a su hija para que la ayudara con unos bolsos, pero no obtuvo respuesta.

Preocupada por el silencio, ingresó a la habitación de la joven y la encontró pendiendo de un cable, por lo que de inmediato pidió auxilio. Minutos después arribó al lugar un móvil con personal de salud, quienes constataron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

En el lugar trabajó personal policial y peritos, bajo las directivas de la fiscal Dra. Alejandra Holgado, quien dispuso las medidas de rigor para establecer las circunstancias del trágico suceso.