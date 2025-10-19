Ingresar
Central Córdoba y Dos Leones quedaron a mano en Frías

Empataron sin goles por la primera fecha del Torneo Regional Federal Amateur. Nota en desarrollo...

Hoy 21:06

Por la primera fecha de la Zona 11 del Torneo Regional Federal Amateur, Central Córdoba y Dos Leones no se sacaron diferencias y terminaron 0-0 en el duelo disputado en Frías.

El partido estuvo marcado por la paridad, con ambos equipos buscando abrir el marcador pero sin poder concretar sus oportunidades, lo que dejó a ambos clubes repartiendo puntos en el inicio del torneo.

En el otro encuentro de la zona, Vélez de San Ramón se impuso como visitante ante Atoj Pozo de Loreto por 3-2, sumando sus primeros tres puntos.

En la próxima fecha, Vélez recibirá a Central Córdoba, mientras que Atoj Pozo visitará a Dos Leones en Frías.

