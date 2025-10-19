Vélez de San Ramón festejó ante Atoj Pozo en el comienzo del Regional

El Fortín se impuso por 3-2 como visitante ante el conjunto loretano.

Hoy 21:29

Por la primera fecha de la Zona 11 del Torneo Regional Federal 2025, Vélez de San Ramón se impuso como visitante a Atoj Pozo de Loreto por 3-2.

El Fortín abrió el tanteador con un gol de Marcelo Acuña, pero el local reaccionó rápidamente y dio vuelta el partido con los tantos de Samuel y Felipe Carabajal.

En el segundo tiempo, Vélez igualó nuevamente con otro tanto de Acuña y, sobre los 36 minutos, el goleador Carlos Torrez selló el 3-2 definitivo, dando la victoria al equipo visitante.

En el otro partido de la zona, Central Córdoba y Dos Leones empataron 0-0 en Frías.

En la próxima fecha, Vélez será local ante Central Córdoba en San Ramón, mientras que Atoj Pozo visitará a Dos Leones en Frías.