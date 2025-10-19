Unión Santiago inició su camino en el Torneo Regional con un triunfo ante FIDA

El Trico pegó en los momentos justos y se impuso por 2-0 ante su gente.

19/10/2025

Unión Santiago comenzó de la mejor manera su participación en el Torneo Regional Federal Amateur 2025, al vencer 2-0 a FIDA en condición de local por la primera fecha de la Zona 12 de la Región Centro. El encuentro se disputó ante un buen marco de público que acompañó al Tricolor en su debut.

El equipo capitalino golpeó en los momentos justos: a los 25 minutos del primer tiempo, Gianluca Tulli abrió el marcador, mientras que a los 24 minutos del complemento, Matías Díaz Cantoni amplió la ventaja y selló el 2-0 definitivo.

Con esta victoria, Unión Santiago arrancó el certamen con confianza y se ilusiona con ser protagonista en la zona. En la próxima fecha, FIDA intentará recuperarse cuando reciba a Los Verdes de El Mojón, mientras que el Tricolor buscará su segundo triunfo consecutivo en su visita a Talleres de Nueva Esperanza.

TODOS LOS RESULTADOS

Sábado

Atlético Río Dulce 2-0 Argentino de Termas

Defensores de Monte Quemado 1-0 Atlético Salamanca

Domingo

Atlético Icaño 2-2 La Ensenada de Quimilí

Central Córdoba (Frías) 0-0 Dos Leones (Frías)

Atoj Pozo (Loreto) 2-3 Vélez (San Ramón)

Los Verdes del Mojón 0-0 Talleres (Nueva Esperanza)

Sportivo Comercio (Campo Gallo) 6-0 Talleres (Quimilí)

Atlético Gramilla 1-3 Comercio Central Unidos

Central Argentino 2-0 Agua y Energía

Unión Santiago 2-0 FIDA (El Arenal)