En vivo: Unión Santiago recibe a FIDA en el arranque del Torneo Regional

El Trico enfrenta al equipo de El Arenal en el barrio Chino.
TODOS LOS RESULTADOS
Sábado
Atlético Río Dulce 2-0 Argentino de Termas
Defensores de Monte Quemado 1-0 Atlético Salamanca
Domingo
Atlético Icaño 2-2 La Ensenada de Quimilí
Central Córdoba (Frías) 0-0 Dos Leones (Frías)
Atoj Pozo (Loreto) 2-3 Vélez (San Ramón)
Los Verdes del Mojón 0-0 Talleres (Nueva Esperanza)
Sportivo Comercio (Campo Gallo) 6-0 Talleres (Quimilí)
Atlético Gramilla 1-3 Comercio Central Unidos
20.30: Central Argentino vs. Agua y Energía
21.00: Unión Santiago vs. FIDA (El Arenal)