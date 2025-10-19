Los Verdes y Talleres no se sacaron ventajas en el debut del Torneo Regional Federal Amateur

Los equipos de la Liga Pellegrinense empataron sin goles en el arranque de la zona 12.

Hoy 19:23

En un encuentro disputado ante un gran marco de público, Los Verdes de El Mojón y Talleres de Nueva Esperanza igualaron 0-0 en el debut de ambos equipos de la Liga Pellegrinense en el Torneo Regional Federal Amateur, por la Zona 12 de la Región Centro.

Desde el inicio, ambos conjuntos mostraron su intención de quedarse con los tres puntos. Sin embargo, ninguno logró concretar las ocasiones que generó, y el marcador permaneció en cero hasta el final.

En la próxima fecha, Los Verdes visitarán a FIDA, mientras que Talleres será local ante Unión Santiago.