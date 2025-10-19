Ingresar
Robo en el barrio Mariano Moreno: motochorros asaltaron a una mujer que regresaba de celebrar el Día de la Madre

La víctima, de 46 años, fue sorprendida por dos delincuentes en moto que le arrebataron la cartera con su celular, dinero y documentación personal. Interviene el fiscal Martín Silva.

Hoy 23:22

Un violento robo tuvo lugar durante la tarde de este domingo en el barrio Mariano Moreno, donde una mujer fue abordada por dos motochorros cuando regresaba a su vivienda tras compartir la jornada del Día de la Madre.

La víctima fue identificada como Marcia Gómez Escobar, de 46 años, docente, quien se dirigía a su domicilio ubicado en la calle Tijera, manzana G del complejo habitacional, cuando fue interceptada por dos sujetos a bordo de una motocicleta.

Los delincuentes le arrebataron la cartera que contenía un iPhone, dinero en efectivo, tarjetas, documento nacional de identidad y otros elementos personales, para luego darse a la fuga.

Tras el hecho, la mujer radicó la denuncia en la Comisaría 45, desde donde se dio intervención al fiscal Martín Silva, quien ordenó las medidas correspondientes para lograr identificar a los autores del robo.

