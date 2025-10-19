Emotiva celebración en Sachayoj: la Parroquia San Antonio de Padua homenajeó a las madres en su día

Durante la misa de las 20, las mamás recibieron la bendición del sacerdote y fueron agasajadas con regalos, torta y un brindis en un ambiente de alegría y comunidad.

19/10/2025

Con gran emoción y espíritu de fe, la Parroquia San Antonio de Padua de Sachayoj celebró el Día de la Madre, en una jornada especial colmada de cariño y gratitud.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la misa de las 20, las madres presentes recibieron una bendición especial, como signo de reconocimiento a su amor y entrega cotidiana. Al finalizar la ceremonia, la comunidad parroquial organizó un brindis acompañado de la clásica torta y entregó regalos a cada mamá, en un gesto de afecto que fue recibido con sonrisas y emoción.

La celebración fue un encuentro de fe, unión y alegría, que reunió a familias de toda la comunidad para rendir homenaje a quienes son el corazón del hogar.