Fuerte choque de motos frente a un colegio en Añatuya dejó cuatro heridos

Dos menores y dos mujeres adultas fueron trasladadas al Hospital Zonal con diversas lesiones.

Hoy 13:26

Pasado el mediodía de este lunes, se registró un impactante choque entre dos motocicletas en la ciudad de Añatuya, más precisamente en la intersección de avenida 25 de Mayo y calle Estrada, frente a un colegio secundario.

El siniestro involucró a dos adolescentes de 14 y 17 años que se desplazaban en una moto Honda Wave 110 cc, quienes colisionaron contra una moto Siam 110 cc en la que viajaban Vanesa González (29) y Angélica Presidente (54).

Tras el fuerte impacto, los cuatro ocupantes terminaron tendidos sobre el pavimento con lesiones de distinta consideración. Inmediatamente, personal de la ambulancia municipal se hizo presente y trasladó a los heridos a la guardia del Hospital Zonal de Añatuya.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 41ª y efectivos de Criminalística, quienes realizaron las pericias correspondientes y procedieron al secuestro de ambos rodados involucrados en el hecho.

El accidente generó preocupación entre los vecinos y transeúntes, ya que ocurrió en un horario de alta circulación, justo frente a un establecimiento educativo.