Fuerte choque de motos frente a un colegio en Añatuya dejó cuatro heridos

Dos menores y dos mujeres adultas fueron trasladadas al Hospital Zonal con diversas lesiones.
Pasado el mediodía de este lunes, se registró un impactante choque entre dos motocicletas en la ciudad de Añatuya, más precisamente en la intersección de avenida 25 de Mayo y calle Estrada, frente a un colegio secundario.
El siniestro involucró a dos adolescentes de 14 y 17 años que se desplazaban en una moto Honda Wave 110 cc, quienes colisionaron contra una moto Siam 110 cc en la que viajaban Vanesa González (29) y Angélica Presidente (54).
Tras el fuerte impacto, los cuatro ocupantes terminaron tendidos sobre el pavimento con lesiones de distinta consideración. Inmediatamente, personal de la ambulancia municipal se hizo presente y trasladó a los heridos a la guardia del Hospital Zonal de Añatuya.
En el lugar trabajó personal de la Comisaría 41ª y efectivos de Criminalística, quienes realizaron las pericias correspondientes y procedieron al secuestro de ambos rodados involucrados en el hecho.
El accidente generó preocupación entre los vecinos y transeúntes, ya que ocurrió en un horario de alta circulación, justo frente a un establecimiento educativo.