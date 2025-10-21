El tiempo para este martes 21 de octubre en Santiago del Estero: ventoso y con una máxima de 34ºC

Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y ráfagas de viento del sector norte.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes en Santiago del Estero una mañana con cielo parcialmente nublado y vientos del sector norte con ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora.
Hacia a tarde, se anuncia cielo mayormente nublado, ráfagas de viento del sector norte rotando al noreste y una temperatura máxima que alcanzaría los 34ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.
El pronóstico extendido señala que el miércoles se presentará caluroso, con una máxima de 35ºC, cielo algo nublado y ráfagas de viento del sector norte, con probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche.
Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.