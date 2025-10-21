Procesan a cinco integrantes de los Hell’s Angels por un violento enfrentamiento en La Plata

La Justicia investiga quién ordenó el ataque entre bandas de motoqueros que dejó varios heridos, entre ellos un policía. Los acusados fueron liberados bajo caución pero siguen imputados.

Hoy 16:10

La Justicia de La Plata procesó a cinco miembros de la reconocida agrupación internacional de motociclistas Hell’s Angels, acusados de participar en un violento enfrentamiento armado con el grupo argentino Tehuelches MC, ocurrido el pasado fin de semana en el centro platense. El episodio dejó varios heridos, entre ellos un efectivo policial.

El ataque se registró el sábado por la tarde, cuando una caravana de motociclistas de los Tehuelches fue emboscada en la esquina de las calles 26 y 44 por al menos tres vehículos. De ellos descendieron hombres armados identificados con los Hell’s Angels, que abrieron fuego sin mediar palabra, según informó el portal 0221.

El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, a cargo de la investigación, dispuso el procesamiento de cinco integrantes de la organización por distintos delitos. Hugo César Alfaro, conductor de una Hilux, y Ramón Roberto Lescano, quien manejaba una Amarok, fueron imputados por abuso de armas y lesiones leves. En tanto, Diego Hernán Cardo y Guido Cuello enfrentan cargos por portación ilegal de armas.

Por su parte, Gustavo Adolfo Mazzitelli fue acusado de abuso de armas y lesiones agravadas, ya que habría sido quien hirió al policía Pablo Rojas, alcanzado por un disparo en el hombro. El oficial logró repeler el ataque con su arma reglamentaria.

Los investigadores sospechan que el ataque fue planificado desde la “Quinta Pepe Reina”, ubicada en 430 Bis y diagonal 434, señalada como el presunto centro de operaciones de los Hell’s Angels en la región. En el lugar se realizaron allanamientos y se incautaron elementos que vinculan a los sospechosos con la agrupación.

Según medios locales, los cinco procesados se negaron a declarar durante sus indagatorias y fueron liberados bajo caución, aunque seguirán sometidos al proceso judicial. La Justicia intenta ahora determinar quién fue el autor intelectual del ataque, un dato clave para esclarecer el conflicto entre ambas bandas de motoqueros.