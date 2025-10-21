Luis Advíncula, acusado de chocar a una automovilista y darse a la fuga

La víctima denunció irregularidades en el accionar policial, mientras la fiscalía investiga el caso en el que está involucrado el defensor de Boca.

Hoy 18:43

El futbolista peruano Luis Advíncula, lateral derecho de Boca Juniors, fue denunciado por protagonizar un accidente automovilístico en la localidad bonaerense de Canning, partido de Ezeiza. El hecho ocurrió durante la madrugada del jueves 28 de agosto, y derivó en una causa judicial que ya está en manos de la Fiscalía Descentralizada de Ezeiza.

Según la denuncia, el jugador de 35 años ingresó en contramano con su camioneta Mercedes Benz sobre la calle Mariano Castex al 5000, en la rotonda que conecta con la ruta provincial 58, e impactó la parte trasera de un vehículo que circulaba correctamente. Tras el fuerte choque, el automóvil de alta gama terminó sobre el cantero central, junto a una señal de tránsito. Sin embargo, Advíncula no se detuvo a asistir a la víctima ni a dialogar con ella, y continuó su camino.

Minutos más tarde, el futbolista fue interceptado por personal policial, aunque la automovilista afectada denunció irregularidades en el procedimiento, asegurando que no se labró el acta correspondiente para documentar el siniestro. Esta omisión, según la denunciante, podría haberle permitido al jugador evadir responsabilidades.

El episodio se viralizó en redes sociales luego de que la víctima compartiera un video en TikTok, mostrando los daños de su vehículo y relatando lo sucedido. En las imágenes, escribió: “POV: te choca Advíncula, se da a la fuga y la policía lo encuentra. ¿Adivinen si la policía labró un acta? Ja”. El video generó una fuerte repercusión y cuestionamientos hacia el accionar policial.

La causa quedó a cargo de la fiscal Florencia Belloc y su secretario Federico Ricart, quienes citaron al jugador en dos oportunidades. Sin embargo, Advíncula no se presentó a declarar, por lo que las autoridades evalúan nuevas medidas para garantizar su comparecencia.

El lateral peruano arrastra además un historial de infracciones viales. De acuerdo con los registros oficiales, acumula diez multas de tránsito, entre ellas cinco por exceso de velocidad y una por conducir sin licencia. Estos antecedentes reflejan una conducta reiterada al volante y una preocupante falta de responsabilidad.

El caso generó alarma en el ámbito judicial y deportivo. En Boca Juniors, el episodio causó malestar interno, aunque la dirigencia aún no emitió un comunicado oficial. El silencio del club contrasta con la magnitud del hecho y con el creciente descontento de los hinchas en redes sociales.

Mientras la investigación avanza, la imagen pública de Luis Advíncula atraviesa su momento más delicado desde su llegada al club. El episodio no solo afecta su situación personal, sino que reabre el debate sobre el comportamiento y la responsabilidad de las figuras públicas fuera de la cancha.