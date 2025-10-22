Sorteo: Diario Panorama te lleva a ver a Abel Pintos en el Nodo Tecnológico

El cantautor regresa a Santiago del Estero el 14 de noviembre y vos podés ser parte del show. Participá del sorteo por Instagram y viví una noche inolvidable.

Hoy 13:00

Abel Pintos confirmó su regreso a Santiago del Estero con un espectáculo que promete emociones únicas. El show será el jueves 14 de noviembre en el Nodo Tecnológico, uno de los espacios culturales más destacados de la provincia.

El artista anunció su gira nacional a través de sus redes sociales con el mensaje “Nos vemos pronto, nos vemos en la música”, despertando la alegría de miles de seguidores santiagueños que esperaban su vuelta.

En el marco del 60º aniversario de Canal 7, te damos la oportunidad de ser parte de este esperado concierto: participá de nuestro sorteo exclusivo y asegurate tu lugar en una noche mágica junto a uno de los artistas más queridos del país.

Para participar, los interesados deberán seguir los sencillos pasos publicados en la cuenta oficial de Instagram de Diario Panorama:

- Seguirnos en Instagram @diariopanoramasde @noticiero7.sde

- Dar "Me gusta" a la publicación del sorteo.

- Etiquetar a amigos en los comentarios, cuantos más etiquetes más chances tenés.

- Compartí el post en tus historias.

¿Qué estás esperando? ¡Apurate que puedes ser uno de los ganadores!