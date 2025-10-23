"Si Estados Unidos retira su apoyo, el precio del dólar se va a cualquier nivel"

El licenciado Osvaldo Granados se hizo eco de las declaraciones de Ricardo Arriazu en su columna de este jueves para Radio Panorama, en la antesala de las elecciones del próximo domingo.

Hoy 08:20

En su habitual columna para Radio Panorama, el licenciado Osvaldo Granados analizó el panorama económico del país de cara a las elecciones del próximo domingo, tomando como referencia declaraciones del economista Ricardo Arriazu.

Granados destacó que, según Arriazu, “si Estados Unidos retira su apoyo, el dólar se va a cualquier nivel”, y subrayó que “el futuro del dólar se define el domingo”. En ese sentido, consideró que “la economía argentina es un antes y un después del domingo” y que “el gobierno, a esta altura, no va a modificar nada del programa porque es evidente que el dólar debe sostenerse como hasta ahora”.

El analista remarcó que el resultado electoral será determinante: “El domingo se bifurca todo para un lado o para el otro, la clave es el número de bancas en el Congreso”.

En cuanto a la estabilidad financiera, Granados advirtió que “para evitar una corrida bancaria hay que exportar al menos 25 millones de dólares”, y señaló la relevancia del sector energético, con la finalización del oleoducto Vaca Muerta Sur, además de los aportes que podrían provenir de la minería y otros rubros productivos.

Asimismo, explicó que “ayer, cuando el dólar mayorista superaba la banda cambiaria, Estados Unidos vendió millones de dólares y lo bajó. Si no estuviese Estados Unidos estaríamos hablando de otra cosa, de otras elecciones. Tuvo una importancia fundamental para llegar al domingo”.

Finalmente, sostuvo que “hay un apoyo silencioso: los números uno del mundo están analizando inversiones estratégicas en Argentina, algunas vinculadas a minerales críticos e infraestructura”, lo que a su juicio podría marcar un punto de inflexión para la economía nacional tras los comicios.