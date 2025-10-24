Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 24 OCT 2025 | 25º
Opinión y Actualidad

Crítica de "La cena"

La película española que aspira a ser la mejor comedia de 2025.

Hoy 07:23
La Cena

Por Pablo Vázquez
Para Fotogramas

Quizá ahora podamos apreciar 'Un funeral de locos' como un felliniano ensayo de orquesta para que Gómez Pereira desengrasara engranajes antes de volver a la fórmula que tantas alegrías le proporcionara en los 90. Aquí vuelve a reencontrarse, por primera vez desde 2005, con sus otrora inseparables Joaquín Oristrell y Yolanda García Serrano (falta Juan Luis Iborra, sí) para desarrollar una, muy libre, adaptación de la obra de  teatro de Alonso de Santos que regresa a Berlanga (y a esa sopa tan 'Todos a la cárcel'), pese a beber también de referentes anglosajones e  italianos (la sátira política de Scola). 

Convive en el film, junto a un reparto que es pura coreografía, una audaz mezcla de tonos donde confluye lo elegante y lo tosco de la farsa popular, lo grotesco (el personaje del gran Etxeandia), la ternura (la pareja Lasarte/Hernández), el punto amargo (el episodio de Eva Ugarte) y ese dúo de confusos opuestos no tan distintos en lo humano, caídas las máscaras (sus dos espléndidos protagonistas), como las dos Españas de ahora y siempre.

