Johnny Depp protagonizará una nueva versión de “Un cuento de Navidad” dirigida por Ti West

El actor estadounidense vuelve a los grandes estudios con una nueva adaptación del clásico de Charles Dickens, dirigida por Ti West y con estreno previsto para noviembre de 2026.

Hoy 07:31

El actor Johnny Depp encabezará el elenco de Ebenezer: A Christmas Carol, la próxima película del realizador Ti West, conocido por su trabajo en MaXXXine. El proyecto, según informó Deadline, marcará el regreso de Depp a una gran producción de Hollywood y contará también con la participación de Andrea Riseborough (Lee Miller).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La cinta será una nueva adaptación del clásico literario de Charles Dickens, Un cuento de Navidad, y estará basada en un guion escrito por Nathaniel Halpern. Su estreno en Estados Unidos está previsto para el 13 de noviembre de 2026.

Por el momento no se han dado detalles sobre las particularidades que diferenciarán esta versión de las numerosas adaptaciones previas del relato de Dickens, aunque se anticipa que se tratará de uno de los papeles más destacados de Depp en los últimos años.

La obra original, publicada en 1843, es una de las historias más reconocidas de la literatura universal y ha sido llevada al cine en múltiples ocasiones. Entre las versiones más recordadas se encuentra Cuento de Navidad (2009), protagonizada por Jim Carrey.

Tras su triunfo en el juicio por difamación en 2022, Depp ha retomado su carrera cinematográfica con proyectos como Jeanne Du Barry (2023), donde interpretó al rey Luis XV de Francia.