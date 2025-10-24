Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este lunes se realizarán cortes que afectarán a barrios de la Capital y a localidades del interior en el horario de 8:30 a 12:30.
Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior provincial.
Lunes 27 de octubre:
de 08:30 a 11:30 hs afectando a la localidad de El Zanjón (dpto. Capital)
de 09:30 a 12:30 hs afectando a la localidad de Maco(sobre Camino del Medio) y a la localidad de La Invernada (dpto. Figueroa).