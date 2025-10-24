Eugenia Ruiz saludó a Canal 7 por sus 60 años: “Estoy muy agradecida por el apoyo que me dieron”

La ex participante santiagueña de Gran Hermano envió un afectuoso mensaje al canal. También dedicó un especial saludo al Lic. Gustavo Ick y a todo el equipo de trabajo.

Hoy 13:47

Con motivo del 60° aniversario de Canal 7 Santiago del Estero, la ex participante santiagueña de Gran Hermano 2025, Eugenia Ruiz, envió un cálido mensaje de felicitación al medio.

Además, Ruiz agradeció al Lic. Gustavo Ick, Director de Canal 7 Santiago del Estero, y a todo su equipo de trabajadores. "Son fabulosos y me han apoyado durante los cuatro meses que estuve en Gran Hermano. Estoy muy agradecida y les deseo un súper cumpleaños de 60 años, un montón chicos, les mando un beso gigante”, expresó.

Durante su participación en el reconocido reality, Eugenia contó con el acompañamiento constante de los televidentes de su provincia, así como del equipo periodístico y de producción de Canal 7, que siguió de cerca su paso por la casa más famosa del país.

El mensaje de la ex “hermanita” se suma a las numerosas muestras de afecto y reconocimiento recibidas por el canal en el marco de sus seis décadas de labor ininterrumpida en la televisión santiagueña, consolidándose como un referente de la comunicación, la información y el entretenimiento local.