Altas temperaturas: qué comer y cómo hidratarse para evitar golpes de calor

Desde Noticiero 7, el nutricionista Mariano Bohorquez compartió consejos para cuidar la salud durante las jornadas de calor extremo. Hidratarse bien y elegir alimentos frescos son esenciales.

Hoy 15:32

Santiago del Estero vive hoy el día más caluroso en lo que va del año, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. Ante las altas temperaturas que afectan a toda la región, desde Noticiero 7 consultamos al licenciado en Nutrición Mariano Bohorquez, quien brindó una serie de recomendaciones fundamentales para sobrellevar el calor sin poner en riesgo la salud.

“El punto más importante es la hidratación”, señaló el profesional, y explicó que cuando el cuerpo se expone a elevadas temperaturas “lo primero que pierde es agua”. En ese sentido, remarcó que “nuestro organismo no tiene reservas de agua, por lo tanto, debemos reponerla constantemente”.

Bohorquez recomendó consumir entre dos y dos litros y medio de agua segura por persona al día, y aclaró que lo ideal es hidratarse de forma progresiva. “Hay personas que piensan que por tomar tres o cuatro vasos seguidos compensan la falta de agua, y eso no es así. La hidratación debe ser continua durante toda la jornada”, explicó.

Además, sugirió distribuir el consumo de agua en las comidas: “Dos vasos en cada almuerzo y cena, uno en el desayuno, uno en la merienda, e ir tomando sorbos durante el día. De esa manera evitamos una sobrecarga renal y favorecemos una mejor absorción”.

El nutricionista destacó también la importancia de consumir frutas y verduras frescas, ya que “en su composición estructural contienen mucha agua y aportan hidratación de forma natural”.

Entre las más recomendadas mencionó sandía, melón, naranja, pepino, tomate y lechuga.

Respecto al consumo de bebidas isotónicas, Bohorquez aclaró que “sirven para compensar sales y minerales” y que se aconsejan solo para personas que realizan actividad física o se exponen al calor de manera intensa.

“No voy a mencionar marcas, pero la función principal de esas bebidas es reponer electrolitos. De todos modos, el mejor elemento de hidratación siempre será el agua”, enfatizó.

El especialista concluyó recordando que, además de hidratarse, es importante evitar la exposición directa al sol entre las 11 y las 17, usar ropa liviana y protegerse con sombreros o gorras.

“El golpe de calor se puede prevenir si cuidamos la hidratación y elegimos una alimentación liviana, rica en frutas y verduras”, resumió Bohorquez.