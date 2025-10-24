“Pequeños Genios Digitales”: los niños de Loreto exploraron inteligencia artificial, robótica y tecnología en la muestra anual

En una jornada llena de creatividad, el jardín Nuestra Señora de Loreto presentó su Muestra Institucional Anual con proyectos innovadores que integraron herramientas digitales al aprendizaje de los más pequeños.

Hoy 20:52

Este viernes se llevó a cabo la Muestra Institucional Anual del jardín de infantes Nuestra Señora de Loreto, bajo el título “Pequeños Genios Digitales”, una propuesta que reunió los proyectos desarrollados por las distintas salas del nivel inicial, con el eje puesto en la inteligencia artificial, la robótica y las plataformas tecnológicas.

Los niños y niñas fueron los verdaderos protagonistas de la jornada, mostrando con entusiasmo todo lo aprendido durante el año. Las salas de 3 años, a cargo de las seños Noé y Bebi, presentaron el proyecto “Nuestra Aventura Digital”, centrado en el uso de juegos virtuales y plataformas interactivas que permitieron incorporar contenidos vinculados a números y ubicación temporo-espacial.

Por su parte, las salas de 4 años, junto a las seños Aldy, Tamy y Lourdes, trabajaron en el proyecto “Generación de Robots”, con el propósito de integrar la robótica y la tecnología al aprendizaje del cuerpo humano. A través del uso de robots, aplicaciones y recursos digitales, los niños exploraron conceptos de ciencia y tecnología de manera lúdica y participativa.

En tanto, las salas de 5 años, guiadas por las seños Marce y Luz, presentaron “Pequeños Autores, Grandes Ideas: Creando Cuentos con Inteligencia Artificial”, una propuesta innovadora que unió la literatura infantil con herramientas tecnológicas, dando como resultado la creación de un cuento digital elaborado por los propios alumnos.

Desde la institución destacaron y agradecieron especialmente al profesor Mario Ruiz, asesor del proyecto, por su dedicación y acompañamiento. “Su compromiso y conocimiento fueron fundamentales para el éxito de esta muestra”, expresaron. También hicieron extensivo el agradecimiento a los alumnos “por su entusiasmo, curiosidad y esfuerzo”, resaltando que “cada uno de ellos aportó ideas increíbles y demostró un gran aprendizaje”.

La muestra cerró con un clima de orgullo y emoción, reflejando cómo desde el nivel inicial se pueden fomentar la creatividad, la innovación y el pensamiento digital en los más pequeños.