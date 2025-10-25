Procesaron a comandante de Gendarmería que fue sorprendido con 6 kilos de cocaína

El gendarme asumió su responsabilidad. La Justicia trabó un embargo de $1.000.000.

La Justicia Federal procesó, dictó prisión preventiva y trabó un embargo de $ 1.000.000 a un comandante y médico de Gendarmería Nacional, dos semanas después de ser interceptado y detenido en el departamento Copo con 5,690 kilos de cocaína.

Así lo refrendó el viernes el titular del Juzgado Federal Nº 2, Sebastián Argibay, al resolver la situación de David Aníbal Borda, "prima facie" autor material y penalmente responsable del delito de transporte de estupefacientes agravado del Código Penal".

Todo hizo eclosión el 10 de octubre en Urutaú, Copo, a la altura de la ruta nacional Nº 16. El personal policial de la Muralla Norte El Mojón detuvo una camioneta en el Puesto de Control Policial Nº 10.

Era una Toyota Hilux que provenía de Salta rumbo a Corrientes. La conducía el gendarme David Aníbal Borda, a quien acompañaban Francisco Exequiel Torres y Daniel Ricardo Acosta y un adolescente de 14 años.

Parate y requisa

"Soy gendarme", informó el conductor a los policías. El personal le pidió que estacione sobre la banquina para controlar el vehículo.

En minutos, los policías habrían hallado en la caja de la camioneta una mochila negra y el can antinarcóticos marcó un lugar. Fue requisada la unidad y apareció otra mochila con la insignia B.A.G , con cinco paquetes rectangulares embalados en plástico amarillo y un trozo (la mitad) del mismo color con una sustancia blanquecina compactada.

También hallaron $ 200.000 dentro de un bolso, una mochila negra con una balanza de precisión. En el habitáculo $ 88.000 guaraníes; en la puerta del chofer, $ 323.000, un celular Apple Iphone 16. Luego, los policías enumeraron los paquetes del 1 al 6, que tenían un logo de un delfín.

Asistido por los abogados Lucas Vieyra Ortiz (foto) y Sebastián Martín García, el gendarme asumió su responsabilidad y desligó de todo a sus acompañantes, al ser indagado ante el juez Argibay y en representación de la Fiscalía, Pedro Basbús.

El salteño señaló que se dirigían a la provincia de Corrientes a pescar en Paso de la Patria. "Ellos no sabían que traía la mochila. Los demás chicos no saben nada, de nada", ahondó contundente.

Ante la contundencia de la investigación, y el secuestro de los estupefacientes, el magistrado refrendó el proceso del gendarme y ahora deberá resolver su lugar de alojamiento. La defensa tendería a su traslado a la provincia de Salta, al menos hasta que el proceso sea clausurado y ventilado en juicio oral y público.

Falta de mérito para Acosta y Torres

En la misma resolución, el juez Federal dictó "falta de mérito respecto de Daniel Ricardo Acosta y de Francisco Exequiel Torres, de las demás calidades personales que constan en autos, en orden al delito por el cual fueran indagados, sin perjuicio de la prosecución del sumario hasta su total esclarecimiento", subrayó Argibay.

No obstante, amplió en el escrito que deberán "constituir domicilio y no ausentarse del mismo sin autorización de este Juzgado; presentarse al primer llamado judicial que recibieren y ajustar sus conductas a las normas legales, bajo apercibimiento de revocarse la libertad aquí otorgada en caso de incumplimiento".

Declaración del albañil Acosta

En su declaración, Daniel Ricardo Acosta reveló que trabaja como albañil. Que el gendarme era su patrón. Que así nació la idea del viaje y que él invitó al otro salteño.

Cuando llegaron al control de Urutaú, los uniformados les pidieron detenerse… Los policías los apuntaron y les solicitaron que bajasen del vehículo y se tirasen boca abajo. …"Lo que menos me imaginaría que este hombre traiga droga", destacó el salteño ante las autoridades.

"Borda me pidió perdón…. Yo le tenía mucha confianza y después me pedía perdón en todo momento, ya que estaba mal lo que había hecho", enfatizó Acosta.