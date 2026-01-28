“Nadie tiene derecho a quitar la vida”: la sentida despedida a "Cuete" tras el crimen del barrio Centenario

Un amigo de Eduardo Alejandro Ordóñez compartió un mensaje que conmovió y generó numerosos comentarios y reacciones en las redes sociales, mientras la Justicia avanza en la investigación del crimen.
La investigación por el crimen de Eduardo Alejandro “Cuete” Ordóñez, ocurrido el domingo pasado en el barrio Centenario, continúa avanzando en el ámbito judicial. Mientras se esperan definiciones clave de la causa, en las últimas horas tomó fuerte repercusión un mensaje de despedida publicado en redes sociales por un amigo de la víctima.
Se trata de Juan Witte, quien compartió un extenso y sentido texto en Facebook para recordar a Ordóñez, con quien mantenía un vínculo desde la infancia. El posteo generó numerosos comentarios y reacciones, y volvió a poner el foco en la figura de la víctima, más allá de los detalles judiciales del caso.
En su mensaje, Juan comenzó recordando el origen de su relación con Cuete:
“Conocí a Ale (Cuete) desde que él era un niño. Tuvo una vida difícil desde que fue joven”.
En ese sentido, hizo referencia a los problemas de adicción que atravesó Ordóñez, aunque aclaró:
“Llámese por su adicción (enfermedad). No lo juzgo, cada quien elige qué hacer de su vida”.
Luego, fue categórico al marcar un límite:
“Nadie tiene derecho de quitar la vida a otro, sea por el motivo que sea”.
Juan también se refirió al trato cotidiano de "Cuete" con los vecinos y conocidos del barrio:
“Ale no era agresivo. Es cierto que solía pedir dinero, pero siempre de buena forma y con respeto, sin exigir”.
Y agregó una imagen que muchos reconocieron:
“Siempre saludaba con la misma frase: ‘Hola mi gente’. Se detenía unos minutos a conversar, de fútbol o de lo que sea, pero jamás faltaba el respeto”.
En uno de los pasajes más duros del mensaje, el amigo apuntó contra el ataque que terminó con la vida de Ordóñez:
“Su matador seguramente no podría habérsele parado de manos y lo atacó cobardemente, cuando Ale estaba sentado y desprevenido”.
En ese marco, sostuvo que la víctima no tuvo posibilidad de defenderse:
“De otra forma, Ale se hubiera defendido como cualquier persona que se siente agredida”.
Juan también expresó su respeto por las distintas miradas sobre el caso, aunque marcó una postura clara:
“Respeto las distintas opiniones sobre este caso, pero no comparto las opiniones de los que no conocían a Ale y hablan”.
El mensaje cerró con una despedida cargada de afecto:
“Descansá en paz, Ale (Cuete). Voy a extrañar tu saludo: ‘Hola mi gente’. Un gracias enorme al cielo por el cariño y respeto con el que me tratabas”.
Qué se sabe hasta ahora del caso
De acuerdo con el avance de la investigación judicial, la principal hipótesis sostiene que Eduardo Alejandro Ordóñez fue asesinado a golpes con un elemento contundente, posiblemente un adoquín o pedazo de mampostería. Las pericias preliminares descartaron el uso de un arma de fuego.
Según la reconstrucción incorporada al expediente, existieron al menos dos enfrentamientos previos entre la víctima y su vecino, Federico Martín. El primero ocurrió durante la madrugada del domingo y el segundo, horas después, habría derivado en el ataque fatal.
Las cámaras de seguridad de un vecino serían una prueba clave. En las imágenes se observaría al acusado salir de su vivienda con un elemento contundente y atacar a Ordóñez cuando este se encontraba sentado y sin posibilidad de defenderse.
El acusado permanece detenido, mientras la querella anticipó que buscará avanzar con la figura de homicidio calificado. La defensa, en tanto, analiza planteos vinculados a un contexto de agresiones previas. La autopsia y los informes forenses serán determinantes para definir la situación procesal.