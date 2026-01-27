Amenazaron de muerte a Karina Mazzocco: mostró al aire los escalofriantes mensajes con fotos de un arma

Un momento de extrema tensión se vivió este martes en A la tarde (América TV), cuando Karina Mazzocco denunció en vivo que fue amenazada de muerte por un desconocido.

Hoy 19:06

La conductora decidió cambiar el rumbo del programa y exhibió en pantalla los escalofriantes mensajes que recibió, acompañados por imágenes de armas de fuego.

El ciclo cuenta con un número de WhatsApp abierto para que el público envíe historias personales que luego son filtradas por producción. Sin embargo, uno de los temas tratados en la emisión del lunes habría generado la reacción violenta de un hombre que terminó amenazando directamente a la conductora.

“Esto nunca me pasó en la vida, es una sensación indescriptible, muy fea”, expresó Mazzocco al comenzar el descargo. Luego agregó: “Hay un teléfono que siempre mencionamos para recibir las historias de ustedes, para contarlas, pero algo del contenido que compartimos ayer molestó y mucho”.

En pantalla se mostraron las capturas del chat, donde se podía leer: “Karina, te voy a matar. Ya sé dónde vive tu hijo, dónde se mudó”. Junto al mensaje, el agresor adjuntó la foto de un hombre posando con dos armas.

Según relataron en el programa, el sujeto también intentó comunicarse mediante una llamada telefónica y escribió: “Dejá de meterlo a Axel Caniggia”. A su vez, envió la imagen de una pistola cargada y lanzó otra amenaza directa: “Te la voy a descargar, vas a ver, en la cabeza”.

Visiblemente afectada, la conductora se mostró desconcertada por la violencia del ataque: “No se mencionó a la persona de manera descalificatoria. Fue en el contexto de una historia, yo no dije que era un delincuente, no lo amenacé de muerte ni nada”.

Finalmente, Karina Mazzocco confirmó que ya realizó la denuncia correspondiente y que el caso se encuentra en manos de la Justicia. “Hay gente que está investigando. Pero esto es un desastre”, concluyó.