Coteminas confirmó el despido de 57 trabajadores y advirtió sobre la crisis de la industria textil

La empresa envió un comunicado. Señalaron que enfrentan un escenario crítico en la industria nacional.

La empresa Coteminas Argentina SA, radicada en la ciudad de La Banda, confirmó el despido de 57 trabajadores, en el marco de un escenario que definió como “crítico” para la industria nacional y, en particular, para el sector textil.

La decisión fue comunicada inicialmente a los empleados y, horas más tarde, la firma difundió un comunicado oficial en el que explicó los motivos de la medida y responsabilizó al actual contexto económico por la caída de la actividad.

Las razones del ajuste: caída del consumo e importaciones

Según detalló Coteminas, la industria textil atraviesa una situación delicada producto de una combinación de factores que vienen afectando de lleno a la producción nacional. Entre ellos, la empresa enumeró:

* Caída del poder adquisitivo, que impacta directamente en el consumo.

* Avalancha de importaciones de productos textiles.

* Reducción de aranceles e impuestos a productos importados, que genera desventajas competitivas para la industria local.

* Aumento de los costos de producción, especialmente energéticos y financieros.

* Alta presión impositiva, que complica la sustentabilidad del sector.

* Este escenario, sostiene la firma, derivó en una fuerte caída de ventas, obligando a la empresa a revisar su estructura productiva.

El comunicado de la empresa Coteminas

Como es de público conocimiento la delicada situación por la que está atravesando la industria nacional, en la que la industria textil lamentablemente no se encuentra exenta, motivada principalmente por la caída del poder adquisitivo, avalancha de importaciones, reducción de aranceles/impuestos a productos importados y costos de producción al alza (elevados costos energéticos y financieros, presión impositiva, etc).

La situación arriba descrita generó caída de ventas, dada la continuidad, de este contexto actual de la industria nacional y manufactura en especial, la empresa se ve obligada a tomar medidas para adaptarse al nuevo escenario económico y de consumo de la industria textil en particular.

En virtud de lo anterior, y entre varias medidas que fueron adoptadas, nos vemos en la obligación de desvincular a otro grupo de 57 trabajadores, para adaptar la producción al nuevo contexto de mercado.

Estas decisiones, que lamentablemente debemos tomar, se toman con pesar y a conciencia del impacto social que esto genera.

Queremos agradecer a todos nuestros colaboradores que acompañaron y a los que continúan acompañando a esta empresa.

Coteminas Argentina SA.