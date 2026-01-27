Tras una persecución, secuestran más de 113 kilos de marihuana y detienen a cinco personas

Además, la policía de Santiago del Estero secuestró vehículos ligados a la causa.

Tras intensa persecución por caminos inhóspitos, la Policía desbarató una banda de salteños que intentaron evadir el control por Ruta 37 en la localidad El Diablo.

El procedimiento se concretó durante la tarde, cuando personal policial que cumple funciones en la Muralla Norte realizaba recorridos preventivos sobre un camino vecinal en inmediaciones del Puesto Nuevo, localidad de El Diablo, departamento Pellegrini.

En ese contexto, los efectivos interceptaron un automóvil Volkswagen T-Cross Trendline, de color blanco, que provenía desde la provincia de Salta con dos ocupantes. A partir de las tareas de control e identificación realizadas en el lugar, los uniformados establecieron que dicho rodado cumplía la función de vehículo guía de otros dos vehículos que se desplazaban por la zona transportando sustancia prohibida.

Ante esta situación, el automóvil fue demorado de manera preventiva, quedando bajo custodia policial, mientras se activó un amplio dispositivo de búsqueda sobre los corredores viales cercanos. A unos cinco kilómetros del punto inicial, las camionetas involucradas advirtieron la presencia policial y emprendieron una fuga en dirección a la provincia de Salta.

Durante la huida, una de las camionetas volcó a la vera de la cinta asfáltica, circunstancia que permitió a sus ocupantes internarse en una zona montuosa. En el lugar del siniestro, el personal policial halló tres bultos confeccionados con bolsas de arpillera, los cuales contenían sustancia prohibida.

En continuidad con el despliegue, los efectivos lograron interceptar una segunda camioneta, ocupada por tres personas más, quienes fueron inmediatamente reducidas y puestas a disposición de la Justicia. El procedimiento contó con la intervención coordinada de personal de la Muralla Norte, la Subcomisaria de El Mojón y la Comisaría Comunitaria de Nueva Esperanza.

Por disposición del Juzgado Federal interviniente, se ordenó la detención de cinco personas oriunda de Salta, el secuestro de los rodados involucrados —un automóvil Volkswagen T-Cross Trendline, una camioneta Volkswagen Amarok blanca y una Toyota Hilux gris— y el secuestro de la sustancia incautada con un peso de más de 113 kilogramos, quedando todos los elementos a disposición de la Justicia.

En tanto, la Policía continúa trabajando en relación a este procedimiento, con la implementación de rastrillajes, operativos de búsqueda y dispositivos de control en la zona, a fin de localizar a las personas que lograron internarse en el área montuosa, reforzando así la presencia policial en puntos estratégicos del territorio.