Central Córdoba lo aguantó y consiguió un empate en su visita a Atlético Tucumán

El Ferro igualó sin goles ante el Decano en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Hoy 00:37
Central Córdoba Atlético Tucumán

Central Córdoba rescató un valioso empate sin goles ante Atlético Tucumán este martes en el estadio Monumental Presidente José Fierro, por la fecha 2 del Torneo Apertura, y sumó su primer punto en el campeonato.

En una noche agobiante en Tucumán, el Decano fue superior durante gran parte del encuentro, pero el Ferroviario supo resistir y se llevó una igualdad importante fuera de casa. Ambos equipos llegaban tras caer en sus respectivos debuts y el reparto de puntos les permitió empezar a sumar.

Con Leandro Díaz como principal referencia ofensiva, Atlético buscó el gol desde el inicio e incluso estuvo cerca de sorprender con un remate desde atrás de mitad de cancha. Sin embargo, se encontró con un Alan Aguerre atento, que respondió bien en varias intervenciones para mantener el arco en cero.

El primer tiempo de Central Córdoba fue discreto y por eso el entrenador Lucas Pusineri, en su regreso a Tucumán tras su paso anterior por el club local, realizó tres cambios al inicio del complemento: ingresaron Agustín Quiroga, Fernando Juárez y Tiago Cravero, mientras que salieron Leonardo Marchi, Marco Iacobellis y Matías Vera.

Pese a las modificaciones, el desarrollo no cambió demasiado. Atlético Tucumán siguió insistiendo hasta el final, pero el conjunto santiagueño se mostró firme, hizo su negocio y se conformó con un punto que vale por el contexto y la condición de visitante.

El próximo compromiso de Central Córdoba será el sábado ante San Lorenzo, desde las 17.30, en el Nuevo Gasómetro. Por su parte, Atlético Tucumán recibirá ese mismo día a Huracán, a partir de las 22.

