Conmoción en el Bº Centenario: hallaron a un hombre sin vida con un disparo y se investiga un posible homicidio

El hecho ocurrió alrededor de las 15.30 en una vivienda ubicada en la intersección de calles Güemes y Pringles. Hasta el momento hay un hombre demorado y la Policía no descarta un homicidio.

Hoy 18:28

Un hombre de 48 años fue hallado sin vida este domingo alrededor de las 15.40 en una vivienda del barrio Centenario, en un hecho que es investigado por la Policía de la Provincia como un posible homicidio, de acuerdo a lo informado por fuentes policiales.

El procedimiento se desarrolló en un domicilio ubicado sobre calle Güemes, donde efectivos tomaron conocimiento de la situación a través de un llamado telefónico que alertaba sobre una persona que habría recibido un disparo de arma de fuego.

Al arribar al lugar, el personal policial divisó al masculino tendido en el suelo, en el sector de la puerta de ingreso a la vivienda, presentando manchas rojizas en el rostro. Minutos después, personal del SEASE constató el fallecimiento.

Ante esta situación, el fiscal interviniente ordenó de manera urgente la presencia de personal de Policía Científica y que el facultativo médico policial realice el examen correspondiente del cuerpo.

En el lugar trabaja personal de Criminalística, bajo la coordinación de la oficial inspectora Ángela Gutiérrez, realizando las pericias para determinar las circunstancias del hecho y establecer si se trató de un homicidio.

El episodio generó una fuerte conmoción entre los vecinos del barrio, mientras la investigación continúa en pleno desarrollo bajo la órbita de la Comisaría Comunitaria Nº 4, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 2 – Centro.