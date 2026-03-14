Roitman advirtió que el caudal del Río Dulce sigue en aumento y recordó la histórica inundación de 1974

El presidente del ERSAC explicó que al dique ingresan más de 2.100 metros cúbicos de agua por segundo y alertó que la situación también afecta al río Salado.

Hoy 00:22

En medio de la crecida extraordinaria del Río Dulce y el fuerte operativo desplegado en Santiago del Estero, el presidente del Ersac, Juan Domingo Roitman, advirtió que el volumen de agua que ingresa al sistema hídrico provincial se encuentra en niveles extremos y aseguró que el fenómeno supera lo que muchos imaginaban.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En diálogo radial, el funcionario explicó que actualmente al dique de Termas de Río Hondo ingresan alrededor de 2.100 metros cúbicos de agua por segundo, mientras que se están erogando cerca de 1.500 metros cúbicos para intentar regular el caudal.

“Estos son extremos que han superado todo lo imaginable. Está entrando una enorme cantidad de agua al dique y ya se encuentra muy cerca de su cota máxima”, señaló Rotiman al describir la situación que atraviesa la provincia.

El titular del organismo también advirtió que el problema no se limita al Río Dulce, ya que el Río Salado presenta un escenario similar debido al gran volumen de agua que llega desde el norte del país.

“Desde Salta se deriva una cantidad muy importante de agua y ya hay desbordes en el Salado, lo que está generando complicaciones en varias poblaciones de esa zona”, indicó.

El recuerdo de la histórica inundación de 1974

Durante la entrevista, Rotiman comparó el contexto actual con uno de los episodios climáticos más graves que recuerda la provincia: la inundación de 1974, considerada la más grande en la historia de Santiago del Estero.

“En nueve días llovieron 500 milímetros. Fue tremendo. Hubo evacuaciones masivas y enormes pérdidas en el campo”, recordó.

Según detalló, en aquel momento las zonas productivas quedaron completamente anegadas, lo que provocó pérdidas totales en cultivos como melón, sandía, zapallo y tomate.

“Los tomates directamente flotaban en el agua y ese año prácticamente no se pudo envasar producción”, relató.

La magnitud del desastre también impactó en las ciudades. De acuerdo con Rotiman, barrios enteros de la capital santiagueña quedaron bajo agua y el número de evacuados alcanzó cifras históricas.

“Se empezó con 10.000 o 15.000 evacuados y se terminó con cerca de 95.000 personas fuera de sus casas”, recordó.

El rol clave del dique de Termas

En ese contexto, el presidente del ERsac destacó la importancia estratégica del dique frontal de Termas de Río Hondo, obra que hoy permite amortiguar el impacto del enorme caudal que baja por el río.

“Si no tuviéramos el dique frontal del Río Hondo sería un desastre total. Más de la mitad de la capital estaría inundada”, aseguró.

La infraestructura, construida con financiamiento internacional durante la década del 60, permite regular el flujo del agua y sostener el sistema de riego que abastece a cerca de 100 mil hectáreas productivas en la provincia.

Finalmente, Rotiman señaló que el sistema todavía tiene margen de capacidad y que las autoridades provinciales monitorean permanentemente la situación.

“La cota del dique está cerca de los 174 metros y estimamos que podría soportar hasta 176. Todo está siendo controlado por el Ministerio de Obras Públicas y la Secretaría del Agua”, explicó.

Además, confirmó que se mantiene contacto permanente con las autoridades de Termas de Río Hondo, donde ya se registran evacuaciones debido a la crecida del río.

“Me comuniqué con la intendente Paula Cánepa y ya hay varias personas evacuadas en la ciudad”, concluyó.