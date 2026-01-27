Calor, humedad y tormentas: Santiago del Estero tendrá una jornada "pesada" este miércoles 28 de enero del 2026

Con temperaturas que irán de 23 a 34 grados, el SMN advierte por inestabilidad desde temprano y posibles lluvias durante el resto de la jornada.

Hoy 00:17

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este miércoles 28 de enero de 2026 una jornada con temperaturas elevadas y condiciones inestables en la ciudad de Santiago del Estero y su zona de influencia.

Según el pronóstico oficial, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 23 °C y una máxima de 34 °C, en un día caluroso típico de verano en la región, en consonancia con los últimos días en la Madre de Ciudades.

Condiciones del tiempo

Por la mañana, se esperan tormentas aisladas, con probabilidad de precipitaciones y momentos de inestabilidad en distintos sectores de la capital santiagueña.

Durante la tarde, el clima seguirá inestable con posibilidad de chaparrones y desarrollo de nubes de lluvia.

Además del calor, se prevé que los vientos soplen desde distintas direcciones con intensidades moderadas, lo que podría influir en la sensación térmica y el desarrollo de las tormentas.

El clima típico de verano en Santiago del Estero, con altas marcas térmicas y lluvias dispersas, continuará caracterizando la semana y podría intensificarse en los próximos días, según los modelos más recientes del SMN.