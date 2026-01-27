Las lluvias no dan tregua en Tucumán y crece la preocupación por inundaciones y evacuaciones en el sur provincial

El periodista de Canal 10 de Tucumán, Martín Arrabal, fue entrevistado por Noticiero 7.

La provincia de Tucumán atraviesa una situación crítica a raíz de las intensas lluvias registradas durante las últimas semanas, con especial impacto en el sur del territorio, donde se multiplican los anegamientos, desbordes de ríos, evacuaciones preventivas y daños en la infraestructura.

Según informó el periodista Martín Arrabal, de Canal 10 de Tucumán, el volumen de agua caído en enero ya alcanza niveles históricos y mantiene en alerta a autoridades y vecinos.

El dato más alarmante es el acumulado de precipitaciones, según lo indicó a Noticiero 7. En algunas localidades del sur tucumano ya se registraron 600 milímetros de lluvia en lo que va del mes, cuando el promedio anual ronda los 1.000 a 1.100 mm. “En enero ya llovió lo que normalmente llueve en seis meses”, explicó Arrabal.

Si bien durante la tarde del último martes las lluvias cesaron momentáneamente, el pronóstico no es alentador. Se mantienen alertas por tormentas para la madrugada y la jornada siguiente, lo que incrementa la preocupación ante la acumulación de agua ya existente, informó el profesional tucumano, a la vez que agregó: “El agua no da respiro y la acumulación es muy importante”.