Era de Independiente, pero Newells se lo empató sobre el final en Rosario

El Rojo lo ganaba con gol de Ávalos, pero la Lepra llegó al 1-1 cerca del cierre a través de Hoyos.

27/01/2026

Newell’s e Independiente empataron 1 a 1 este martes en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026. El Rojo se había puesto en ventaja, pero la Lepra lo igualó en el cierre y el resultado terminó siendo justo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El arranque fue intenso, con buen ritmo, aunque con pocas situaciones claras frente a los arcos. La primera fue para el conjunto rosarino, con un cabezazo de Matías Cóccaro que se fue ancho. La respuesta de la visita llegó con un remate de Rodrigo Fernández Cedrés que pasó cerca del travesaño.

A los 34 minutos, Independiente abrió el marcador. Gabriel Ávalos fue protagonista de toda la acción: peinó un pelotazo de Rodrigo Rey, la jugada continuó por izquierda con Ignacio Malcorra, quien habilitó a Matías Abaldo. Su remate fue contenido por Gabriel Arias, pero el rebote lo capturó el propio Ávalos, que definió con una tijera para el 1-0.

Siete minutos más tarde, el partido se detuvo por incidentes desde la tribuna, con proyectiles arrojados hacia Malcorra. El árbitro intervino junto al personal policial y por los altoparlantes se solicitó a los hinchas que cesen con esa conducta para poder continuar el juego.

En el complemento, Newell’s adelantó líneas y arrinconó a Independiente en su campo. La más clara la tuvo Armando Méndez, con un remate de zurda que pasó muy cerca del palo derecho.

Cuando parecía que la victoria se iba para Avellaneda, a los 89 minutos llegó el empate rojinegro. Michael Hoyos apareció por el segundo palo y, con una palomita, selló el 1-1 definitivo, un premio merecido por lo hecho por el local en el segundo tiempo.

Con este resultado, Independiente quedó octavo con 2 puntos, a cuatro del líder Vélez, que tiene puntaje ideal. Newell’s, en tanto, sumó su primer punto y se ubica 12º en la tabla.

En la próxima fecha, el Rojo recibirá a Vélez el sábado desde las 19.45, mientras que la Lepra visitará a Boca Juniors el domingo a partir de las 19.15.