Termas de Río Hondo: prefectura secuestró más de 30 kilos de hojas de coca

El valor de la mercadería secuestrada supera los 2.500.000 pesos.

Hoy 17:51

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina decomisaron dos cargamentos de hojas de coca que estaban siendo trasladados como encomiendas, en un operativo realizado en la ciudad de Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero.

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El procedimiento se inició tras tareas de inteligencia que permitieron obtener el dato de que se estaría por realizar el mencionado movimiento de mercadería, motivo por el cual se dispuso un control vehicular sobre el kilómetro 1.210 de la ruta nacional N° 9.

En ese marco, personal de la Fuerza detuvo la marcha de dos camiones de encomiendas que provenían de las provincias de Salta y Jujuy, respectivamente, y tenían como destino final la provincia de Córdoba. Tras requisarlos, se constató que cuatro bultos no contaban con la documentación respaldatoria correspondiente.

Posteriormente, al ser verificados mediante un escáner portátil, se detectó que en su interior contenían paquetes rectangulares, usualmente utilizados para el transporte de drogas.

Al abrir las cajas, los efectivos hallaron más de 30 kilogramos de hojas de coca y más de un kilo y medio de bicarbonato saborizado.

El valor de la mercadería secuestrada supera los 2.500.000 pesos.

Interviene en el hecho el Juzgado Federal Nº 2 de Santiago del Estero, a cargo del Dr. Sebastián Argibay y la Secretaría Federal del Dr. Mario Medina.