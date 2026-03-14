Luciana de Gran Hermano, acusada por un turista de robo “viuda negra”

El hombre aseguró que la ex participante de la edición 2025 lo embriagó y se llevó varias pertenencias; la policía intervino y abrió una causa.

Hoy 19:57

Una grave denuncia pesa sobre Luciana Martínez, participante de Gran Hermano 2025 (Telefe). Un turista estadounidense acusó a la mediática de emborracharlo para robarle sus pertenencias.

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Según indica el documento, el denunciante, de nombre Brandy, se retiró de un reconocido boliche de Palermo junto a Luciana y otro hombre. El turista aseguró que lo emborracharon y al despertarse, notó que le faltaban su pasaporte, su reloj digital y su ropa interior.

De acuerdo a la denuncia, el hombre conoció a Luciana y al otro involucrado en el delito esa misma noche, en el local bailable. Al salir de allí, los tres se dirigieron al hotel donde se alojaba el turista, y llegaron cerca de las 6:45.

Posteo

Finalmente, la denuncia se pudo hacer ya que los nombres de Luciana y de su acompañante quedaron registrados en el hotel, y un empleado reconoció a la exparticipante del reality que conduce Santiago del Moro.

Luciana Martínez se unió al grupo de famosas que ofrece material exclusivo en una conocida plataforma para adultos. La exparticipante de Gran Hermano, quien se convirtió en una de las más queridas de la pasada edición, ahora incursiona en este nuevo espacio. Según sus propias palabras, allí sus fans podrán ver su lado “más fogoso y picante”.

La ex “hermanita” se encuentra en Uruguay por compromisos profesionales y contó en un programa streaming al que fue invitada que ya cuenta con su propio perfil: “Acabo de abrirme un OnlyFans, invitamos a la gente de Uruguay, la Argentina y el mundo a suscribirse".

El valor de la suscripción es de 25 dólares por mes y quienes adquieran el paquete tendrán acceso a material exclusivo y la posibilidad de hablar con la bailarina.

Desde que salió de la casa más famosa del mundo la vida de Lu cambió drásticamente y para mejor. Gracias al amor de su familia y el cariño del público, cumplió algunos sueños que creía imposibles, como su incursión en varios programas streaming, el modelaje e incluso se hizo algunos retoques estéticos para mejorar su apariencia.

La oriunda de Santa Cruz hizo historia en Gran Hermano al convertirse en la primera mujer trans que ingresó a la casa como participante. Su historia conmovió tanto a sus compañeros de edición como a los fans del formato: “Hace más de diez años que a escondidas soy Luciana Martínez”, fue su carta de presentación.