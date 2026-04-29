El dólar oficial volvió a caer y cerró a $1.415 para la venta

Perdió poco más de un punto y cerró a $1.415 para la venta. Conoce cómo quedaron todas las divisas y cuántos dólares compró el Banco Central.
El dólar oficial nuevamente cerró a la baja y quedó en el orden de los $1.415 para la venta, en lo que fue la tercera jornada de operatoria de los mercados en Argentina.
El dólar oficial cerró la jornada de este miércoles en negativo, en -1,09%. Para la compra, el dólar oficial cerró a $1.365 y a $1.415 para la venta.
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¿Cómo quedaron el resto de las cotizaciones del lunes 27 de abril?
Dólar oficial
Compra $1.365 / Venta $1.415.
Dólar blue:
Compra $1.395 / Venta $1.415.
Dólar MEP:
Compra $1.438,50 / Venta $1.439,60.
Dólar Contado con Liquidación (CCL):
Compra $1.493 / Venta $1.493,40.
Dólar tarjeta:
Venta $1.839,50.