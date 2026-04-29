Llega la octava edición del torneo gamer llama smash en Jujuy

Este fin de semana, la Casa de la Cultura en Palpalá será sede del torneo gamer 'Llama Smash 8', con acceso gratuito y actividades para toda la familia.

Hoy 19:19

La ciudad de Palpalá se prepara para recibir este fin de semana la octava edición del torneo gamer 'Llama Smash 8', un evento que busca unir a la comunidad tecnológica y recreativa de la región.

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Las actividades se desarrollarán en las instalaciones de la Casa de la Historia y de la Cultura del Bicentenario, comenzando a las 13:00 y extendiéndose hasta las 22:00 horas en ambas jornadas.

La organización, a cargo de Raymi Gaming League y el colectivo Llama Smash Jujuy, ha confirmado que el acceso al evento será totalmente gratuito para el público en general.

Fernando Martínez, uno de los coordinadores, destacó que la propuesta está diseñada para integrar a diferentes generaciones, ofreciendo una zona dedicada a los arcades retro, torneos de videojuegos clásicos y estaciones de juego libre.

Los asistentes podrán disfrutar de torneos competitivos y una variedad de actividades que fomentan el interés por la tecnología y el gaming.

Matías Pérez, otro de los organizadores, expresó su agradecimiento por el respaldo logístico del municipio local, lo que ha permitido llevar a cabo esta octava edición del evento.