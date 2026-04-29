Desbarataron un punto de venta de drogas en el B° Vinalar y detuvieron a un sospechoso

El procedimiento fue realizado por Drogas Peligrosas. Investigan una estructura de vigilancia territorial con “soldaditos” que alertaban sobre movimientos policiales.

Hoy 19:29

Un importante operativo policial permitió desarticular una presunta maniobra de comercialización de estupefacientes en el barrio Vinalar, donde además se detectó un sistema de vigilancia utilizado para proteger el punto de venta.

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El procedimiento fue concretado durante la tarde de este miércoles por efectivos de la Dirección de Drogas Peligrosas, en una vivienda ubicada sobre calle Dr. Gregorio Álvarez, en el marco de una causa por narcomenudeo con intervención judicial.

La medida contó con la colaboración de personal del grupo especial USAR-26 y de Infantería, y terminó con la detención de un hombre de 32 años.

Durante la requisa, los uniformados secuestraron cerca de 300 gramos de cocaína, entre sustancia compactada y dosis fraccionadas listas para la venta.

Además, se incautaron más de $1.300.000 en efectivo, teléfonos celulares, balanzas de precisión y materiales utilizados para el fraccionamiento de la droga.

También fueron halladas un arma de fuego calibre 22, una réplica de aire comprimido, municiones y un cargador.

De acuerdo con la investigación, el acusado no actuaba solo, sino que contaba con una red de colaboradores conocidos en la jerga delictiva como “soldaditos”.

Estas personas se encargaban de vigilar los accesos al domicilio y distintos puntos estratégicos del barrio para advertir sobre la llegada de patrulleros o movimientos sospechosos.

Según las averiguaciones, la retribución a esos colaboradores se realizaría mediante la entrega de sustancias estupefacientes, consolidando un esquema de dependencia y control territorial.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que el operativo significó un avance importante, ya que no solo se desarticuló el supuesto punto de venta, sino también parte de la logística que sostenía su funcionamiento.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones y no se descartan nuevas medidas en la causa.