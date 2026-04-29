“La decisión fue de sus hijas”: el testimonio de Rita Maradona que reavivó la polémica

La hermana mayor de Maradona apuntó a las hijas del Diez por la decisión de la internación domiciliaria y generó reacciones opuestas entre defensa y querella.

Hoy 20:31

La última audiencia del juicio que investiga la muerte de Diego Maradona estuvo marcada por un testimonio que sacudió el proceso judicial. Su hermana mayor, Rita Maradona, declaró ante el tribunal y sus dichos generaron un fuerte impacto en la estrategia de las partes.

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Durante su exposición, Rita aseguró que la decisión de trasladar al exfutbolista a una internación domiciliaria fue tomada por sus hijas. “Ellas dijeron que se iban a ocupar porque ya eran grandes”, sostuvo, al tiempo que se desligó de cualquier responsabilidad directa en esa determinación.

El juicio intenta esclarecer lo ocurrido entre el 11 y el 25 de noviembre de 2020, período en el que Maradona permanecía en una vivienda en Tigre tras una intervención quirúrgica. Allí se analizan las condiciones de su recuperación y las posibles responsabilidades médicas.

En ese contexto, Rita también se refirió al rol del neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los principales imputados en la causa.

“Él era el médico de Diego, pero las chicas pedían un clínico para la rehabilitación porque él no lo era”, afirmó, en línea con algunos planteos de la defensa.

El testimonio generó repercusiones inmediatas. Desde el entorno de los acusados valoraron sus palabras como un respaldo a su postura, al considerar que ayudan a comprender cómo se tomaron las decisiones en ese momento.

Por el contrario, la querella expresó un fuerte rechazo. El abogado Fernando Burlando fue uno de los más críticos: “Diego no estaría orgulloso de su hermana con la declaración de hoy”, lanzó tras la audiencia.

Además, cuestionó la falta de definiciones en puntos centrales: “Tuvo la oportunidad de señalar responsabilidades y no lo hizo. Dijo no recordar cuestiones esenciales”, agregó.

Otros representantes de los hijos del exjugador coincidieron en que el testimonio no aportó claridad sobre aspectos clave del caso, mientras que desde la defensa se mostraron conformes con el desarrollo de la audiencia.

El juicio continúa sumando tensión con cada jornada. Mientras una parte considera que se fortalecen sus argumentos, la otra insiste en que aún resta un largo camino probatorio antes de que se definan responsabilidades en torno a la muerte de uno de los ídolos más grandes del fútbol argentino.