Alivio en Atlético: Julián Álvarez no tiene lesión grave y llegará a la revancha

El delantero argentino salió por un golpe en el tobillo ante Arsenal, pero Simeone confirmó que estará disponible para la vuelta en Londres.

29/04/2026

Buenas noticias para Atlético de Madrid y la Selección Argentina: Julián Álvarez no sufrió una lesión de gravedad y podrá estar en la revancha de las semifinales de la Champions League 2026 frente a Arsenal.

El delantero encendió las alarmas durante la ida, cuando debió salir a los 77 minutos tras un fuerte golpe en el tobillo izquierdo. La jugada se produjo en un cruce con el inglés Eberechi Eze, que dejó a la “Araña” con visibles gestos de dolor y sin poder continuar en cancha.

Sin embargo, tras el partido, el entrenador Diego Simeone llevó tranquilidad. “El martes van a estar seguro. Julián por la caída que tuvo en la mitad de cancha”, aseguró el DT, confirmando que el atacante llegará en condiciones para el duelo decisivo en Londres.

Álvarez había sido clave en el encuentro, marcando de penal el gol que dejó la serie igualada 1-1 y mantiene con vida al conjunto madrileño. Su presencia es fundamental para un equipo que busca meterse en la final del torneo más importante de Europa.

Además, Simeone también se refirió a la situación de Giuliano Simeone, quien arrastra una sobrecarga, pero también estará disponible para la revancha.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, la noticia trae alivio no solo en España sino también en Argentina: la Araña sigue en carrera y apunta a llegar en plenitud a la gran cita.