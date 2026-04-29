Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 29 ABR 2026 | 18º
X
Somos Deporte

Racing no levanta: empate ante Caracas por la Sudamericana

La Academia igualó 1 a 1 en Venezuela en el Estadio Olímpico de la UCV, por la tercera fecha del Grupo E.

Hoy 21:15
Racing Caracas

Racing igualó 1 a 1 en su visita a Caracas, en el Estadio Olímpico de la UCV, por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana. El equipo de Gustavo Costas dilapidó una chance importante de traerse los tres puntos de Venezuela.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El gol de la Academia fue obra de Tomás Pérez a los 42 minutos de la primera parte, mientras que Yendis puso la igualdad para los locales.

Noticia en desarrollo…

TEMAS Racing Club Copa Sudamericana

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Detienen en Tucumán a dos hermanos santiagueños con más de 21 kilos de cocaína ocultos en un auto
  2. 2. Insólito descubrimiento: allanaron una casa por una causa de robo y encontraron 200 tortuguitas
  3. 3. Manuel Adorni: “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”
  4. 4. Con gol de Álvarez, el Atlético de Madrid igualó en la ida de las semis ante el Arsenal
  5. 5. El empresario tucumano que estaba desaparecido se presentó en una comisaría en Las Termas
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT