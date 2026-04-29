Racing no levanta: empate ante Caracas por la Sudamericana

La Academia igualó 1 a 1 en Venezuela en el Estadio Olímpico de la UCV, por la tercera fecha del Grupo E.

Hoy 21:15

Racing igualó 1 a 1 en su visita a Caracas, en el Estadio Olímpico de la UCV, por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana. El equipo de Gustavo Costas dilapidó una chance importante de traerse los tres puntos de Venezuela.

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El gol de la Academia fue obra de Tomás Pérez a los 42 minutos de la primera parte, mientras que Yendis puso la igualdad para los locales.

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