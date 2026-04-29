Informe destaca a Santiago del Estero como una de las provincias con mejor desempeño fiscal

Lo difundió el diario Clarin y posiciona a Santiago del Estero en el primer lugar del ranking de provincias con superávit fiscal.

Hoy 21:07

Un reciente informe difundido por el diario Clarín sobre la situación fiscal de las provincias argentinas advierte que, en un contexto económico desafiante a nivel nacional, varias jurisdicciones han comenzado a registrar déficit producto de la caída de ingresos. Sin embargo, Santiago del Estero se posiciona como una de las provincias con mejor desempeño financiero del país.

De acuerdo a los datos analizados, Santiago del Estero encabeza el ranking de provincias con superávit fiscal en 2025, alcanzando un 4,6%, ubicándose por encima de distritos como Jujuy (3,1%), San Juan (1,4%) y Formosa (1,2%), entre otras.

Este resultado contrasta con la situación de otras provincias que presentan déficit fiscal significativo, como Tierra del Fuego (16,4%), Santa Cruz (12,9%), Chubut (8%) y Chaco (7,3%), evidenciando un escenario dispar en las finanzas públicas subnacionales.

El informe periodístico señala que la caída de ingresos y el actual contexto económico generan dificultades para sostener el equilibrio fiscal en gran parte del país. En este marco, el desempeño de Santiago del Estero refleja una administración ordenada y sostenible de los recursos públicos, permitiendo mantener el equilibrio y generar superávit.

Asimismo, otras provincias que lograron resultados positivos, aunque en menor medida, fueron Neuquén (0,9%), Tucumán (0,6%) y Córdoba (0,5%), mientras que Salta alcanzó un equilibrio fiscal (0,0%).

Desde el Gobierno de Santiago del Estero se destaca que estos indicadores son resultado de políticas de administración responsable, planificación financiera y una fuerte inversión estratégica, que permiten sostener el crecimiento, garantizar servicios esenciales y continuar impulsando el desarrollo provincial.

En un contexto nacional complejo, Santiago del Estero reafirma su compromiso con el equilibrio fiscal, consolidándose como una de las provincias más sólidas en materia económica y financiera.