Detuvieron a un hombre por amenazas y desobediencia judicial tras un allanamiento en barrio Industria

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 8. Secuestraron una motocicleta y el acusado quedó a disposición de la Justicia.

29/04/2026

Un hombre fue detenido en el marco de una causa por amenazas y desobediencia judicial durante un procedimiento realizado en el barrio Industria, en la ciudad.

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El operativo estuvo a cargo de personal de la Comisaría Comunitaria Nº 8, en cumplimiento de una orden de allanamiento dispuesta por la Justicia en el marco de las actuaciones promovidas por el Ministerio Público Fiscal en la causa que involucra a Javier Santillán, acusado de presuntos delitos de amenazas y desobediencia judicial en perjuicio de Jorge Abdala y la administración de justicia.

La medida fue supervisada por la fiscal interviniente, Dra. Celia Mussi, y se llevó a cabo en un domicilio ubicado en la intersección de calles Ciamonte y Canal.

Como resultado del procedimiento, los efectivos lograron la detención de Santillán y el secuestro de un motovehículo marca Gilera 110, de color rojo, considerado de interés para la causa.

Fuentes policiales indicaron que el operativo se desarrolló sin incidentes y con resultados positivos tanto en la detención del sospechoso como en el secuestro del rodado.

El detenido quedó alojado a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes.