El Gobierno acelera la venta de terrenos de las Fuerzas Armadas

La medida forma parte de la reforma del Estado y busca generar ingresos con predios militares y otros inmuebles públicos declarados innecesarios.

Hoy 22:14

El Gobierno busca acelerar la venta de terrenos de las Fuerzas Armadas como parte de la nueva etapa de la reforma del Estado. En el Ejecutivo aseguran que el relevamiento patrimonial detectó una gran cantidad de predios -en especial del Ejército- que incluyen campos de grandes extensiones y otros inmuebles.

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La medida forma parte de la agenda interna vinculada al recorte del tamaño del Estado y a la revisión de activos públicos. En Nación sostienen que varios de esos terrenos están hoy alquilados a privados para actividades productivas y que los ingresos quedan en manos de las propias fuerzas.

“Están llenos de campos y de terrenos que tienen un valor alto. Queremos que se vendan”, agregan. El marco normativo que habilita estos procesos es el decreto 950/2024, publicado el 25 de octubre de 2024, que autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a avanzar con la enajenación de inmuebles nacionales declarados “innecesarios para la gestión estatal”.

La norma incluyó un listado de 309 propiedades en todo el país susceptibles de ser vendidas o transferidas tras los estudios técnicos correspondientes. En el oficialismo aclaran que ese decreto no forma parte de una decisión reciente, pero remarcan que funciona como la base administrativa sobre la que ahora buscan acelerar expedientes vinculados a inmuebles militares y otros activos del Estado.

Dentro de esa trastienda, en el Gobierno advierten que ya comenzaron a aparecer interesados privados en algunos predios específicos. Según fuentes oficiales, el presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, acercó una propuesta para comprar un terreno en esa provincia con el objetivo de desarrollar un centro deportivo de entrenamiento.

En el Ejecutivo remarcan que la oferta incluía además un aporte para la construcción del regimiento que ocupa el predio. El ofrecimiento no fue oficializado públicamente y no existe por el momento un proceso formal de venta abierto para ese terreno. “No nos parecía una mala propuesta”, agregan.

La revisión de activos inmobiliarios se da en paralelo con el plan de privatizaciones que la Casa Rosada busca activar durante este año. En Balcarce 50 mencionan entre los procesos más inmediatos los casos de Correo Argentino, Intercargo, Belgrano Cargas y Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), que forman parte de la hoja de ruta del Ministerio de Economía.

En el entorno del jefe de Estado sostienen que la reforma del Estado entrará en una etapa de mayor ejecución administrativa en 2026. El objetivo del oficialismo es avanzar tanto con la venta de activos inmobiliarios como con privatizaciones y concesiones de empresas públicas para darle más volumen a las arcas del Tesoro.