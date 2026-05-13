River va por las semis del Apertura ante Gimnasia en el Monumental

El Millonario busca meterse entre los mejores cuatro ante un Lobo que llega en racha positiva y con Ariel Pereyra como gran revelación del torneo. El ganador enfrentará a Rosario Central o Racing.

Hoy 11:00

River Plate y Gimnasia y Esgrima La Plata se enfrentarán este miércoles desde las 21.30 en el Estadio Monumental, por los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El equipo dirigido por Eduardo Coudet viene de eliminar con sufrimiento a San Lorenzo en la tanda de penales, mientras que el Lobo dio el golpe al dejar en el camino a Vélez como visitante pese a jugar gran parte del partido con diez futbolistas.

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El encuentro aparece como una prueba importante para un River que todavía no logra mostrar una identidad sólida desde la llegada del Chacho. Más allá de que perdió apenas dos partidos bajo su conducción, el funcionamiento sigue dejando dudas y ante el Ciclón no pudo aprovechar la ventaja numérica durante más de 90 minutos. Ahora tendrá una nueva oportunidad de dar un paso fuerte ante su gente y meterse entre los cuatro mejores del campeonato.

Del otro lado aparece un Gimnasia totalmente revitalizado desde la llegada de Ariel Pereyra como entrenador interino. El Pata consiguió siete triunfos consecutivos y cambió por completo el ánimo del conjunto platense, que atraviesa su mejor momento del año. La campaña del DT incluso ya rompió registros en la Primera División argentina y en La Plata empiezan a pedir que continúe de manera definitiva.

El ganador de esta llave enfrentará en semifinales al vencedor del duelo entre Rosario Central y Racing Club. Si River logra avanzar volverá a jugar como local, mientras que Gimnasia solamente definiría en La Plata si el rival es Racing; de cruzarse con el Canalla debería viajar a Santa Fe.

En cuanto al equipo, Coudet tendría prácticamente todo definido. Santiago Beltrán seguiría en el arco, con Franco Armani aguardando en el banco de suplentes. En defensa, la única duda pasa por quién acompañará a Lucas Martínez Quarta: puede ser Lautaro Rivero o Germán Pezzella. Además, aparecen como titulares Gonzalo Montiel y Marcos Acuña.

En la mitad de la cancha estarían Fausto Vera, Aníbal Moreno y Tomás Galván, mientras que la gran incógnita pasa por el enganche: Maximiliano Meza o Juan Fernando Quintero. Arriba, Sebastián Driussi tiene su lugar asegurado y pelea por acompañarlo Facundo Colidio o Joaquín Freitas.

También llamó la atención la ausencia entre los convocados de Ian Subiabre y Kendry Páez. Ambos juveniles tuvieron minutos ante San Lorenzo, aunque el ecuatoriano quedó marcado por el penal fallado en la definición.

La última vez que River y Gimnasia se enfrentaron fue en enero de este año, también por el Torneo Apertura. Aquella noche, el Millonario ganó 2-0 con un doblete de Quintero en un partido cargado de expulsiones.

Probables formaciones

River Plate

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Germán Pezzella, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Maximiliano Meza o Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio o Joaquín Freitas y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Gimnasia y Esgrima La Plata

Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Ignacio Miramón, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.