Platense y San Martín de San Juan abren una llave decisiva en la Copa Argentina

El Marrón, enfocado en la Libertadores tras un flojo Apertura, enfrenta al Verdinegro por los 16avos de final. El ganador jugará ante Lanús o Instituto.

Hoy 10:40

Platense y San Martín de San Juan se enfrentarán este miércoles desde las 16.15 por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Alfredo Beranger de Temperley y tendrá como árbitro a Bruno Amiconi.

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El conjunto dirigido por Walter Zunino llega con todos sus cañones apuntados a la Copa Libertadores, donde quedó muy cerca de asegurarse un lugar en los octavos de final pese a compartir grupo con Peñarol y Corinthians. Sin embargo, el panorama es muy distinto en el plano local: el Marrón terminó en el 12° puesto de la Zona A del Torneo Apertura, golpeado por una racha de más de dos meses sin triunfos.

En la Copa Argentina, Platense ya sufrió más de la cuenta en su debut. En febrero logró eliminar de manera agónica a Argentino de Monte Maíz gracias a un ajustado 1-0 y ahora intentará evitar otra sorpresa para seguir soñando con sumar una nueva estrella.

Del otro lado aparece un San Martín de San Juan que todavía intenta acomodarse nuevamente en la Primera Nacional tras el descenso sufrido en 2025. El Verdinegro marcha duodécimo en la Zona B y hoy se encuentra fuera de los puestos de Reducido luego del empate 1-1 frente a Patronato.

El entrenador Alejandro Schiapparelli ya confirmó que utilizará una formación mixta, priorizando el objetivo de mantenerse cerca de los puestos de ascenso. Aun así, el conjunto sanjuanino buscará dar el golpe y meterse en los octavos de final del torneo más federal del país.

El ganador de este cruce avanzará a los octavos de final de la Copa Argentina, instancia en la que enfrentará al vencedor del duelo entre Lanús e Instituto.

Probables formaciones

Platense

Matías Borgogno; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Guido Mainero, Pablo Ferreira, Maximiliano Amarfil, Franco Zapiola; Juan Gauto y Gonzalo Lencina. DT: Walter Zunino.

San Martín de San Juan

Maximiliano Velazco; Federico Murillo, Mauro Osores, Julián Marchio, Leonel Dante Álvarez; Leonardo Monje, Guillermo Acosta, Sebastián Jaurena, Ramiro Rúmbolo; Nicolás Iachetti y Genaro Rossi. DT: Alejandro Schiapparelli.

Datos del partido